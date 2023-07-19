تجديد حبس "علي وزه" قاتل الطالب الجامعي بكفرالشيخ

15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر رئيس نيابة بندر كفرالشيخ المستشار هشام علام، الأربعاء حبس «ع.م.ف»، المتهم بقتل الطالب الجامعي «ع.ع.ع»، 19عاما مقيم بمنطقة سخا، التابعة لمدينة كفرالشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيق، وحبس المتهم «م ع ي»، من قرية العباسية مركز الرياض، 4 أيام، بتهمة إخفاء مسروقات، توك توك، خاص، بالمجني عليه.

وبالعرض على قاضي المعارضات قرر تجديد حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن يتم التجديد لهما في الموعد القانوني.

وكان المتهم ع.م.ف.، الشهير بعلي وزه، 29 عاما مقيم بمنطقة شارع جيهان، غرب مدينة كفرالشيخ، قد قتل يوم الجمعة الماضية ،المجني عليه، ه.ع.ه.، مقيم بمنطقة سخا، وطعنه بذبحه في رقبته بجرح قطعي، وقام بطعنه طعنات متفرقة في البطن والظهر، لمقاومة المجني عليه، الجاني، حال قيامه بسرقة التوك توك الخاص به، وبعد قتله القي بجثته بمصرف زراعي وفر هاربا لمحافظة أخرى في محاولة للهروب خارج البلاد بعيدا عن أعين رجال المباحث، بعد ببيع التوكتوك في مركز الرياض، وتم القاء القبض عليه في اقل من ٤٨ ساعة من تنفيذ جريمته.