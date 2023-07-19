الشباب تطلق تدريبات " طور وغير" من أجل التوظيف بالمنوفية وأسيوط

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب تدريبات "طور وغير " (التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (17- 18) يوليو، على هامش ملتقيات التوظيف يومي (22، 23) يوليو المقبل، بمحافظتي المنوفية وأسيوط، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

ومن جانبها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن تدريبات "طور وغير" بالتعاون مع مؤسسة كير مصر وشركة مايكروسوفت تساعد على صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية والتشبيك مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.

ووجهت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب الدعوة للشباب من أبناء هذه المحافظات لحضور ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بسيتي كلوب بكلا المحافظتين، والاستفادة من الفرص المتاحة لمزيد من المعلومات عن الملتقيات من خلال الرابط الآتي:

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الشباب والرياضة تُنظم زيارة لإحدى الشركات في مجال المخلفات الإلكترونية ضمن فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر"

في سياق آخر نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) زيارة ميدانية لشركة "تربيل ري"، ضمن فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية.

وتأتي الزيارة ضمن الزيارات الدورية التي يتم تنظيمها لزيارة مصانع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، وجاءت الزيارة بحضور نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، والدكتورة أميرة أبو الغيط منسق الوزارة، والمهندس احمد حسن مدير عام الشركة ومسؤولي المبادرة عمر فتحي وعبدالله لمعي ولفيف من اعضاء المبادرة.

تضمنت الزيارة التعرف على مراحل تدوير المخلفات الإلكترونية وهي مراحل الجمع والفرز والتشغيل والمعدات التي تستخدم في كل مرحلة.

بحضور وزير الرياضة الاتحاد المصري للكاراتية يكرم أبطاله

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد شهد أمس بالمركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادى تكريم الاتحاد المصري للكاراتية برئاسة الأستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو الاتحاد الدولى للعبة وبحضور السفير اليابانى بجمهورية مصر العربية أوكا هيروشي.

وشهدت الاحتفالية عرض رياضي من أبطال المنتخب المصري للكاراتية والذي قدموا أداء مميزا وراقيا لاقى إعجاب الحاضرين.

وقام الاتحاد المصري للكاراتية بتكريم لاعبيه من الحاصلين على المراكز الأولى فى البطولات العالمية والقارية المختلفة ومنها أوليمبياد طوكيو والرانك العالمى والحاصلين على ميداليات ببطولة البريميرليج باليابان.

وتوجه محمد الدهراوي بالشكر إلى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي على دعمه المتواصل للاتحاد واللعبة والتى كان لها أثر كبير فى تحقيق العديد من الميداليات فى كبري البطولات التى شارك بها الاتحاد المصري للكاراتية.

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