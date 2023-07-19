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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بمشاركة منتخب مصر.. انطلاق بطولة العالم للتجديف تحت 23 عاما ببلغاريا

منتخب التجديف
منتخب التجديف

انطلقت اليوم الأربعاء، منافسات بطولة العالم تحت 23 عاما، والتي تستمر حتى يوم 23 من شهر يوليو الجاري، بمشاركة منتخب مصر. 

وكانت بعثة منتخب مصر قد سافرت أول أمس إلى بلغاريا التي تستضيف البطولة بمشاركة أكثر من 1000 متسابق ومتسابقة من جميع انحاء العالم.

وتبدأ منافسات البطولة اليوم الأربعاء بالتصفيات الأولي بينما تقام النهائيات، يومي السبت والأحد المقبلين .

قائمة منتخب مصر للتجديف

وتضم قائمة منتخب مصر المشارك في البطولة كل من:

قارب فردي اسكيف: سيف الدين محمد

قارب فردي مزدوج خفيف الوزن:  عمر حسام، عبد الرحمن موسي 

قارب رباعي بدون دفه:  ياسين مصطفي، محمد أكرم، عمر عصام، جمال طه 

قارب زوجي بدون دفه سيدات: تسنيم علي، سلمي سامر .

إبراهيم أيوب رئيسا لبعثة منتخب مصر للتجديف

ويرأس بعثة منتخب مصر المهندس إبراهيم أيوب  عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتجديف، و محمد طه مديرا فنيا، ومحمد جمعة و سارة بركه مدربين.

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