تعيين أمريكية في منصب بارز بالمفوضية الأوروبية يثير جدلاً وانقسامًا

أثار تعيين امرأة أمريكية في منصب مهم في الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمل مجموعات التكنولوجيا العملاقة جدلاً وانقسامًا واسع النطاق بين مسؤولي الكتلة وقادتها.

و قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إن تعيين فيونا سكوت مورتون في هذا المنصب المهم يثير تساؤلات ، مشيرًا إلى أنه ينتظر ردًا من المفوضية الأوروبية.

وأدلى ماكرون بهذه التصريحات على هامش قمة تضم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، قبل جلسة للبرلمان الأوروبي للاستماع إلى مارجريت فيستاجر ، نائبة رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية ، التي دافعت عن التعيين.

وقال فيستاجر حاولت توظيف أفضل شخص ممكن لهذه الوظيفة ، مؤكداً أن المنصب استشاري ولا يسمح باتخاذ القرار.

أجاب ماكرون قائلاً: “إذا لم يكن لدينا باحث (أوروبي) بهذا المستوى لتوظيفه المفوضية ، فهذا يعني أن لدينا مشكلة كبيرة جدًا مع جميع الأنظمة الأكاديمية الأوروبية.”

وأشار الرئيس الفرنسي إلى غياب المعاملة بالمثل من جانب الولايات المتحدة والصين في تعيين الأوروبيين في مناصب “في صميم قراراتهم.

أثار تعيين سكوت مورتون في منصب كبير الاقتصاديين في المديرية العامة للمنافسة غضب أعضاء البرلمان الأوروبي. تجاهلت المفوضية الأوروبية موقفها وكذلك طلب الحكومة الفرنسية بإلغاء تعيين أستاذ للاقتصاد في جامعة ييل المرموقة.

رسالة الى رئيس المفوضية

لكن يبدو أن المفوضية الأوروبية منقسمة. صرح مسؤول كبير في مقر الاتحاد أن خمسة مفوضين ، وهم الإسباني جوزيب بوريل ، والفرنسية تياري بريتون ، والبرتغالية إليسا فيريرا ، والإيطالي باولو جينتيلوني ، ولوكسمبورغ نيكولاس شميت ، أرسلوا خطابًا إلى فون دير لاين ، يطالبون بإعادة النظر فيه. هذا الموعد.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس ، شريطة عدم الكشف عن هويته ، إنه يأسف لقلة النقاش والشفافية. وقال عند الاختيار ، لم يكن واضحًا أن المرشح للمنصب أمريكي وأن هناك تضاربًا محتملاً في المصالح”.

أشار المشرعون باستياء إلى مناصب سكوت مورتون السابقة ، من رئيس قسم التحليل الاقتصادي في قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأمريكية بين عامي 2011 و 2012 إلى مستشار لمجموعات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون وأبل ومايكروسوفت.

ويدينون احتمال تضارب المصالح وخطر تدخل واشنطن في قرارات الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي إنه يكن احتراما كبيرا للخبير الأمريكي. وأضاف أنها عملت في عدد كبير من الشركات ، ويجب أن تكون بعيدة عن هذه المواقف ، وهذا ما يجعل المبرر لتوظيفها عديم الجدوى.

وشدد ماكرون على أهمية تحقيق الحكم الذاتي الاستراتيجي لأوروبا ، معتبرا أن تعيين سكوت مورتون ليس بالضرورة القرار المناسب في هذا الصدد.

المأمور الأمريكي

وقالت فيستاجر في جلسة البرلمان الأوروبي ردا على النواب إن “فكرة أنها عملت مع مجموعات تكنولوجية كبرى وبسبب ذلك لم تستطع العمل في قطاع التكنولوجيا ليست صحيحة ، مشيرة إلى أن عملها كان استشاريًا. و لم يكن يومًا ترويجيًا على الإطلاق.

لكنها اعترفت بأن هناك بعض الملفات التي لا يستطيع سكوت مورتون المشاركة فيها لتجنب تضارب المصالح ، مؤكدة في الوقت نفسه أن “هذه قضايا قليلة جدًا ملفات قليلة على الأكثر.

ورفض الكشف عن هذه الملفات بسبب “طبيعتها السرية” على الرغم من الطلبات العاجلة لعدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي.

وأوضحت أن الإعلان عن فتح المنصب للمرشحين غير الأوروبيين تم نشره في إشعارات الوظائف الشاغرة في مارس الماضي ، مبررة ذلك بندرة الكفاءات المطلوبة.

وأكد مفوض المنافسة أن اللجنة لم تتلق سوى 11 ترشيحا ، أربعة منها استوفت المعايير المطلوبة للوظيفة.

تم تكليف المديرية العامة للمنافسة بضمان حسن سير المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتحقيق ، على وجه الخصوص ، في انتهاكات المركز المهيمن لمجموعات التكنولوجيا الرئيسية التي أدت إلى فرض غرامات باهظة على هذه الشركات في السنوات الأخيرة.

يأتي تعيين سكوت مورتون في الوقت الذي يفترض فيه أن يضع الاتحاد الأوروبي تشريعات جديدة طموحة لتنظيم هذا القطاع.

“هل وضعنا حدا للتطفل الرقمي لتعيين حارس أمريكي؟ وقالت الممثلة الأوروبية ستيفاني يون كورتين (كتلة تجديد الوسطيين والليبراليين) ، مؤكدة أن “هذا التعيين يتعارض مع سيادتنا.

من جهته ، أكد النائب اليميني جيفروي ديدييه أن “فيستاجر لم يقنع البرلمان الأوروبي وتظاهر بعدم فهم المشاكل”.

وأضاف: لتعنت في هذا التعيين سيكون خطأ سياسيًا جسيمًا بالنسبة للهيئة.