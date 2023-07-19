شوبير: الفيديو التقديمي لصفقة إمام عاشور كان في مباراة القمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن الأهلي بدأ في تنفيذ جزء من إعلان الفيديو التقديمي لإمام عاشور لاعب المارد الأحمر، في لقاء القمة أمام الزمالك، والتي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي، والتي فاز فيها الأهلي على الأبيض برباعية مقابل هدف.



وأعلن الأهلي التعاقد مع إمام عاشور، لمدة خمس سنوات قادمًا من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة قوية للمارد الأحمر، والتي آثارت غضب جماهير الأبيض.



أكد شوبير أن مسؤولو الإعلام في النادي الأهلي قاموا بتصوير جزء من الفيديو التقديمي لإمام عاشور، في مباراة القمة ضد الزمالك، لكن الشخص الذي تواجد في الفيديو، كان شخص أخر "دوبلير" تجول في ستاد القاهرة، ليكون جزءا من فيديو تقديمي للاعب إمام عاشور للمارد الأحمر.



وواصل، أن مفاوضات الأهلي بدأت مع إمام عاشور منذ عدة شهور، بعدما عرض الأهلي على المدرب مارسيل كولر فكرة التعاقد مع اللاعب وطلب المدرب مشاهدة مباريات له.



وتابع، أن إمام عاشور جاء إلى مصر من أجل العلاج من الإصابة التي تعرض لها، ليبدأ أمير توفيق التفاوض مع اللاعب الذي أبدى ترحيبه، قبل أن يسافر توفيق إلى الدنمارك عدة مرات من أجل التفاوض مع مسؤولي ميتلاند حول الصفقة.



ويخوض الأهلي مباراة أمام حرس الحدود اليوم الأربعاء، على ستاد القاهرة ، ضمن الجولة الـ 33 من عمر مباريات الدوري الممتاز.



وتوج الأهلي ببطولة الدوري المصري للمرة الثالثة والأربعين في تاريخه، بعدما غاب اللقب عن المارد الأحمر لموسمين متتاليين.