وزير الرياضة يوجه بدعم بطل رفع الأثقال علاء أحمد

في استجابة سريعة، تابع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تطورات الحالة الصحية للكابتن علاء أحمد بطل رفع الأثقال، بعد إصابته بتصلب جانبي ضموري، وذلك فى إطار حرص الوزارة على متابعة أحوال جميع الأبطال الرياضيين، ومساندتهم فى أية أزمات قد يتعرضون لها.

وجه وزير الرياضة بتقديم الدعم اللازم للاعب رفع الأثقال، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وصرف العلاج اللازم الذي يساعد على تباطؤ التصلب الضموري المصاب بها علاء أحمد.

كما وجه الوزير بمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وتوفير جميع الطلبات والاحتياجات المطلوبة، متميناً الشفاء العاجل لبطلنا في رفع الأثقال وعودته سريعاً إلى ذويه ومحبيه.



وبالفعل، تم التواصل مع الكابتن علاء أحمد عبد الواحد لاعب رفع الأثقال، والتواصل أيضًا مع الأطباء الكبار بجامعة عين شمس لعرض الحالة والخروج بخطة علاجية سريعة، ومن ثم عمل قرار علاج علي نفقة الدولة للاعب.