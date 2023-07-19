بيراميدز يبحث عن إفساد مخطط الأهلي في الدوري اللاهزيمة

يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل، والتي تجمع بيراميدز بنظيره الأهلي في الثامنة والنصف من مساء الأحد المقبل، والتي يشهدها ملعب الدفاع الجوي.



ويبحث بيراميدز عن تحقيق فوز معنوي أمام الأهلي، بعدما نجح الأخير في التتويج ببطولتي كأس مصر والسوبر المصري على حساب السماوي، كما يرغب في عدم تحقيق المارد الأحمر رقم قياسي بالفوز بلقب الدوري بدون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه.



في سياق متصل، يُمني السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، نفسه بتحقيق رقم قياسي جديد للقلعة الحمراء، من خلال الوصول للنقطة 90، ومن ثم التتويج بلقب الدوري دون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز خلال 7 مرات سابقة.



وكان الأهلي قد حقق لقب الدوري العام المصري دون هزيمة في المواسم التالية:

2019-2020، 1975-1976، و1978-1979، و1985-1986، و1998-1999، و2004-2005، و2005-2006، و2016-2017.

الأهلي يسطر التاريخ هذا الموسم

استطاع الأهلي الفوز بعدد من الألقاب المحلية والقارية خلال الموسم الحالي، حيث توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في تحقيق الفوز على الوداد البيضاوي المغربي في النهائي، فقد فاز المارد الأحمر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف واحد، ليتعادل في مباراة الإياب بهدف لكل فريق.

فيما حصد لقب كأس مصر على حساب بيراميدز، والسوبر المصري على السماوي.

بالإضافة إلى حسمه لبطولة الدوري العام المصري للمرة الـ 43 في تاريخه.