نظرات كيت ميدلتون لممثل تشعل غيرة الأمير وليام (شاهد)

يبدو أن الأمير البريطاني ويليام لم يكن مرتاحًا لنظرات زوجته الأميرة كيت ميدلتون، للممثل البريطاني جيمس نورتن خلال لقائهم في نهائي بطولة ويمبلدون لتنس الرجال.

لحظات دامت لدقائق أظهرت الأمير البريطاني ويليام، وهو ينظر باستغراب لمصافحة زوجته مع الممثل البريطاني جيمس نورتن.

الأميرة كيت ميدلتون:

ظهرت غيرة ويليام، بحماس منقطع النظير خلال حديث كيت ميدلتون، مع الممثل البريطاني جيمس نورتن، وربما أشعلت بذلك فتيل غيرة ولي العهد.

كل ذلك دفع الصحافة البريطانية إلى استنتاج أن ولي عهد البلاد، لم يكن سعيدًا بتلك اللحظات، التي شهدت عليها عدسات كاميرات وسائل الإعلام من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال تقرير تلفزيوني مذاعًا عبر قناة العربية.

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