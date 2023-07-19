48 حالة.. استمرار تنفيذ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أشار إلى أن جهود الحملة أسفرت عن إزالة 48 حالة تعدٍّ على مساحة 7 ألاف و 279 متر مباني و48 فدانًا بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أزالت 31 حالة تعدٍّ على مساحة 7 آلاف و 279 متر مباني، و17 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 48 فدانًا و 1 قيراط و21 سهمًا بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذكر محافظ الشرقية، أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة، لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًّا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة، لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.