خبز مطابق للمواصفات .. 94 محضرًا تموينياً في حملات رقابية بالمنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا ، بالتعاون مع مديرية التموين، تنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، ومدى الإلتزام بالقرارات التموينية الصادرة، تحقيقاً للصالح العام.



وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية حررت 26 محضراً تموينياً متنوعاً للمخابز ، خلال حملة مكبرة بالمركز، حيث تنوعت المخالفات بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم صرف بون) .



وفى بنى مزار، أوضح عماد حسن رئيس المركز أن الوحدة المحلية ، نفذت حملة تفتيشية رقابية على المخابز البلدية بقرى شرق النيل، وأسفرت الحملة عن تحرير 48 محضراً تموينياً ، جاءت ما بين ، ( نقص وزن ـ عدم مطابقة المواصفات ـ نقص فى الوزن ـ عدم نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود لوحات)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وأشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى ، أن الوحدة المحلية حررت بالتعاون مع التموين 20 محضرا تموينيا ، خلال حملة على المخابز بقرى مجلس قروى ابو عزيز، وتنوعت المخالفات بين ، (عدم نظافة، نقص وزن، عدم الإعلان ، عدم وجود سجل ، عدم وجود ميزان ) .





