حبس سائق توك توك أزهق روح زميله بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير بمحافظة الشرقية، حبس سائق توك توك أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بإزهاق روح زميله بطلق ناري بالرأس، بسبب الخلاف على ثمن التوك توك.

والبداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بعثور الأهالي على جثة شاب مصابة بطلق ناري بالرأس، بأرض زراعية بدائرة مركز أبو كبير.

نقل الجثمان إلى مستشفى أبوكبير المركزى

وعلى الفور، تم نقل الجثمان إلى مستشفى أبوكبير المركزى، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يُدعى "أشرف. ع. م" 30 عاما ، سائق توك توك، مقيم بندر أبوكبير.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مرتكب الحادث شاب 32 عاما، سائق توك توك، مقيم بنطاق المركز، وذلك بسبب الخلاف على ثمن التوكتوك والذي اشتراه المجني عليه منه، وتم ضبط المتهم وسلاح الجريمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة.