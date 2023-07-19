ضبط مُروجي الهيروين والبانجو في حملات أمنية بدمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط).

وأسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما - كمية لمخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرامًا - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.



من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن، القبض على (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة الشروق) بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط (المشغولات الذهبية) لدى عميلهما "سيئى النيــة" (عامل بمحل للمشغولات الذهبية) تم ضبطه وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.