عاجل
معسكر سري لـ فاغنر الروسية قرب حدود أوكرانيا| صور اعتقال بوتين بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط مُروجي الهيروين والبانجو في حملات أمنية بدمياط

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور – كفر البطيخ – كفر سعد) وقسمى شرطة (أول وثان دمياط).

ضبط عامل الدليفري في واقعة وفاة سيدة وإصابة زوجها وابنها بسبب وجبة كشري

حبس سائق ضبط بكمية من مخدر الحشيش في الشروق

 

وأسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالي مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جراما - كمية لمخدر البانجو وزنت 16 كيلو جرامًا - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرامات – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – طبنجة - فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 7 متهمين لـ"5 منهم معلومات جنائية")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:

 

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


من ناحية أخرى، ألقت أجهزة الأمن، القبض على (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لارتكابهما واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة الشروق) بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط (المشغولات الذهبية) لدى عميلهما "سيئى النيــة" (عامل بمحل للمشغولات الذهبية) تم ضبطه وبحوزته (المشغولات الذهبية المستولى عليها)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة محتويات ورشة كهرباء سيارات بدائرة قسم شرطة الأميرية، وعُثر بحوزتهما على (أجزاء سيارات) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل الورشة المشار إليها بأسلوب "كسر القفل"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

القبض على لصوص المجوهرات في القاهرة

القبض على "مستريح المراهنات الرياضية" في سوهاج

الداخليى تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة كابلات كهرباء بالسويس

ضبط تجار عملة بالقاهرة

ضبط 25 طن دقيق قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

ضبط 27 ألف علبة سجائر قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية
الجريدة الورقية