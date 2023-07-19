تطوير الخدمات السياحة بالأهرامات: نستهدف 5 ملايين سائح خلال هذا العام

قال عمر جزارين رئيس مجلس إدارة التنفيذي لشركة تطوير الخدمات السياحية بمنطقة الاهرامات الأثرية أن إجمالي عدد الزوار الذين دخلوا منطقة الأهرامات الأثرية العام الماضي كان في حدود 2.5مليون سائح وكان 30%فقط منهم للأجانب وهو رقم غير مرضي بالمرة، ونستهدف الوصول لـ 5 ملايين سائح هذا الموسم خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطوير وتيسير للزيارة ودخول خدمة الباصات الكهربائية الصديقة للبيئة ويعمل منها عدد 8اتوبيس من إجمالي 30اتوبيس وفقا للتعاقد بين الشركة والدولة ممثلة في المجلس الأعلى للآثار والتي اشترت بموجبها الشركة حق امتياز تقديم الخدمات بالمنطقة .

شركة تطوير الخدمات السياحية بمنطقة الاهرامات

وأضاف جزاربن خلال جولة نظمتها الشركة لاحدب دور الاطفال الأيتام بالمنطقة بصحبة نخبة من الإعلاميين والصحفيين أن المنطقة تشهد تطوير في الخدمات سواء توافر عدد من المطاعم والحمامات وأماكن تجميع القمامة وعمل نحو7 مسارات الاتوبيسات الكهربائية وبازارات ثابتة للباعة بالمنطقة وايضا نحرص علي تطوير مهنة أصحاب الدواب من الخيالة والجمالية لأنهم جزء أصيل من متعة الزيارة الاهرامات وسيتم تخصيص منطقة التريض ووصول السائح الذي يرغب في الاستماع بالخدمة إليهم مباشرة، مع الحرص علي زيادة دخلهم وتوفير خدمة بيطرية الدواب ووجودها بشكل صحي ونظيف لأنها مسألة يهتم بها السائح والتوافق مع التطوير الذي تقوم به الدولة والشركة بالمنطقة للحفاظ علي الآثار والبيئة والتحول الي الاستثمار الأخضر لتوفير بيئة سياحية مناسبة تليق بعظمة الاهرامات ومصر والاستعداد للتعامل مع خظة الوزارة والدولة لاستهداف 30مليون سائح حتي عام 2030.

وقال نسعي للاستفادة من خبرات الشركة العالمية التي قامت بتنظيم كأس العالم في قطر تحسبا لزيادة عدد الزوار للمنطقة الأثرية حتي يكون هناك نظام ورقي في استقبال السائح .وأشار نعمل علي توفير خدمة الانترنت والباصات الكهربائية البيئية دون التدخل في أسعار تذاكر دخول الزوار لأنها أمر يخص الدولة ولكن علينا ضه استثمارات تليق بأهمية وعالمية الاهرامات