تكريم مدير العلاقات العامة بالشباب والرياضة في الغربية على نجاح برنامج “القيادي”

كرم الدكتور محمد فوزى مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة، إيمان أنيس مدير إدارة العلاقات العامة والمنسق الإعلامي بمديرية الشباب والرياضة بالغربية عقب نجاح البرنامج التدريبي القيادى فى العلاقات العامة والاعلام والذي نفذ خلال الفترة من 9 يوليو إلى 13 يوليو 2023 بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وإشراف يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية .

من جانبه وجه يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الشكر والتقدير للدكتور محمد فوزى رئيس وحدة المنسقين الإعلاميين لمشاركته بالبرنامج التدريبى فى يومه الأول بالمديرية و لفيف الأساتذة الجامعيين و أعضاء التحالفات الوطنية شركاء النجاح، .

وأضاف أن البرنامج نظم بالشراكة بين مجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي ومديرية الشباب والرياضة بالغربية "إدارة العلاقات العامة والإعلام" وتم تدريب المشاركين وفق برنامج تدريبى تضمن عدة موضوعات منها العلاقة بين علوم العلاقات العامة و الإعلام، والفرق بين العلاقات العامة والإعلام والإعلان، وكيفية كتابة الأخبار الصحفية و غيرها من الموضوعات ذات الصلة .

كما وجه الديب، التهنئة إلى إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية على الجهد المبذول و التنظيم الجيد الذى شهد له المشاركين والمدربين على مدار أيام البرنامج، بحضور الدكتور محمد فوزي ، الدكتور عطية محمد استاذ العلاقات العامة بكلية الآداب جامعة طنطا، والكاتب الصحفي خالد إدريس رئيس تحرير جريدة الوفد، سمر ابو شويكة بالبرنامج العام بالإذاعة، والإعلامية الدكتورة حياة عبدون مذيعة التليفزيون المصري، والكاتبة الصحفية شيرين عجمي خبير التسويق الالكتروني والاعلام الرقمي، الدكتور محمد غرابة استاذ مساعد بكلية التربية الرياضية، والدكتور وليد العشري استاذ مساعد بقسم الصحافة بكليه التربيه النوعيه، والاعلامي الكبير سمير مهنا، وذلك بحضور ومشاركة ١٥٠ متدرب من مسؤلى العلاقات العامة والإعلام من المديريات الخدمية ومجالس المدن والاحياء والمهتمين من الشباب .