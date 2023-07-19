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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يترقب رد برناردو سيلفا ويجهز بديله

برناردو سيلفا
برناردو سيلفا

مازال نادي الهلال يعمل على إبرام صفقات قوية من أجل تعزيز صفوف الزعيم استعدادا للموسم الكروي الجديد.

وكان الهلال نجح في التعاقد مع السنغالي خاليدو كوليبالي لاعب تشيلسي، نيفيز نجم وسط ولفرهامبتون،  والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قادما من لاتسيو الإيطالي.

يستهدف نادي الهلال، التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، في الميركاتو الصيفي.

منح الهلال مهلة للاعب البرتغالي برناردو سيلفا، عن طريق وكيله البرتغالي جورجي مينديز للرد على العرض النهائي براتب سنوي 80 مليون يورو. 
 

بديل  برناردو سيلفا


أكدت التقارير، أنه في حال عدم تلقي إدارة نادي الهلال السعودي، أي رد إيجابي من برناردو سيلفا، سيتحرك النادي السعودي للتعاقد مالكوم والذي يفضله المدرب البرتغالي خورخي جيسوس. 

ويملك برناردو سيلفا اهتماما من نادي برشلونة الإسباني، لكن النادي الكتالوني لم ينجح في اتمام الصفقة حتى الآن، في ظل وجود أزمات اقتصادية طاردته في وقت سابق. 

وشارك برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي في 306 مباراة، أحرز خلالهم 55 هدفًا وصنع 59 تمريرة حاسمة.

ويسعى نادي الهلال لحسم صفقة رابعة عالمية، بعد تعاقده مع البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، قادما من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قادما من لاتسيو الإيطالي.
 

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