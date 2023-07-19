ذوو الهمم يمارسون الرياضة على شاطئ غزة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "ذوي الهمم يمارسون الرياضة على شاطئ غزة ويندمجون في مجتمعهم".

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وأوضح التقرير أن فعاليات مسابقة "نجدف من أجل كوكب أزرق" انطلقت على شاطئهم الذي يحبون ولأهداف إنسانية تهدف لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى دعم الرياضات الصديقة للبيئة بمشاركة واسعة.

ونوه التقرير إلى أن أبطال بهوايات مختلفة وفئات عمرية عديدة وبدعم كبير تضمن المسابقة فعاليات متنوعة ما بين الرياضات المائية والبدنية والرسم، جعلوا من هذا الشاطئ ساحة سباق للفوز بالمركز الأول.

تفاعل كبير شهدته المسابقة

وأشار التقرير إلى أن هناك تفاعل كبير شهدته المسابقة التي تقام للمرة الأولى في قطاع غزة لتضيف إلى سكانها نوعا شديدا من الترفيه الممزوج بالتحدي لفئات عديدة، ما كانت تجد لمواهبها مكانا تلمع فيه.

نجدف من أجل كوكب أزرق

وسلط التقرير الضوء على فعاليات “نجدف من أجل كوكب أزرق” والتي هي عبارة عن مجموعة من التحديات انطلقت من على شاطئ بحر غزة لتشعر ذوي الهمم بالقدرة على المضي قدما بسعادة وأمل".