عاجل
معسكر سري لـ فاغنر الروسية قرب حدود أوكرانيا| صور اعتقال بوتين بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية
الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

ذوو الهمم يمارسون الرياضة على شاطئ غزة (شاهد)

ذوو الهمم
ذوو الهمم

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "ذوي الهمم يمارسون الرياضة على شاطئ غزة ويندمجون في مجتمعهم".

اقرأ أيضًا.. تعيين 719 شابًا منهم 8 من ذوي الهمم بسوهاج

وأوضح التقرير أن فعاليات مسابقة "نجدف من أجل كوكب أزرق" انطلقت على شاطئهم الذي يحبون ولأهداف إنسانية تهدف لدعم ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع، إضافة إلى دعم الرياضات الصديقة للبيئة بمشاركة واسعة. 

ونوه التقرير إلى أن أبطال بهوايات مختلفة وفئات عمرية عديدة وبدعم كبير تضمن المسابقة فعاليات متنوعة ما بين الرياضات المائية والبدنية والرسم، جعلوا من هذا الشاطئ ساحة سباق للفوز بالمركز الأول.

تفاعل كبير شهدته المسابقة

وأشار التقرير إلى أن هناك تفاعل كبير شهدته المسابقة التي تقام للمرة الأولى في قطاع غزة لتضيف إلى سكانها نوعا شديدا من الترفيه الممزوج بالتحدي لفئات عديدة، ما كانت تجد لمواهبها مكانا تلمع فيه.

نجدف من أجل كوكب أزرق

وسلط التقرير الضوء على فعاليات “نجدف من أجل كوكب أزرق” والتي هي عبارة عن مجموعة من التحديات انطلقت من على شاطئ بحر غزة لتشعر ذوي الهمم بالقدرة على المضي قدما بسعادة وأمل".

مواد متعلقة

تعيين 719 شابًا منهم 8 من ذوي الهمم بسوهاج

مدرب كرة قدم يغتصب أطفالًا من ذوي الهمم| شاهد

شواطئ الإسكندرية تستقبل 45 جمعية خيرية من ذوي الهمم

حقوق ومزايا ذوي الهمم في الجامعات المصرية
الجريدة الورقية