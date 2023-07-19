إنجازات مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي (ِشاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "إنجازات مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي".

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مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حققت نجاحا ملحوظا

وذكر التقرير، أن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حققت نجاحا ملحوظا في العديد من المبادرات المجتمعية والتنموية، وكانت البداية من إنجازات مبادرة ازرع خلال عام 2023، حيث دشن التحالف لجانا لصغار المزارعين عملت على إعادة روابط الفلاحين مرة أخرى وأصبحت ساحات لحلقات نقاشية بين الفلاحين والخبراء في مجال الزراعة والمتخصصين.

وأفاد التقرير، بأنه جرى عقد أكثر من 5 آلاف مدرسة حقلية للفلاحين من أجل توعيتهم بأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والمواكبة للتغيرات المناخية لتفادي حدوث أي إصابات قاتلة، وتم بناء قاعدة بيانات يتم تحديثها بشكل دوري لصغار المزارعين المستفيدين من المبادرة وربطها بقاعدة بيانات التحالف والتي تشمل كل أعضاء التحالف لتحديد الخدمات المقدمة بأشكالها المختلفة، سواء كانت تقدمها مبادرة ازرع أو مؤسسات أخرى تقدمها لنفس الأسر.

حملة إفطار صائم تحت مظلة كتف في كتف

وكانت هناك مبادرة ثانية، وهي حملة إفطار صائم تحت مظلة كتف في كتف، خلال شهر رمضان عام 2023 وتعد المبادرة أكبر وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل الأهلي التنموي المصري وهي مبادرة استهدفت في بداية إطلاقها تعبئة وتوزيع أكثر من 6 ملايين صندوق من المواد الغذائية بأنحاء الجمهورية كافة على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا.