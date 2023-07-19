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معسكر سري لـ فاغنر الروسية قرب حدود أوكرانيا| صور اعتقال بوتين بموجب مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية
الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بايدن يشيد بجهود الكرسي البابوي في معالجة المعاناة الإنسانية الناجمة الحرب الروسية

بايدن
بايدن

 

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بجهود الكرسي البابوي في تقديم المساعدات الإنسانية لمعالجة المعاناة الواسعة النطاق الناجمة عن التدخل العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا.

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جاء ذلك  حسبما نشره البيت الأبيض في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال لقاء بايدن، ومبعوث البابا فرنسيس، للسلام في أوكرانيا ورئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي الكاردينال ماتيو ماريا زوبي، خلال زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتطرق الجانبان إلى حملة الفاتيكان لإعادة الأطفال الأوكرانيين المرحلين قسراً.

وبحسب البيان، أعرب بايدن عن تمنياته ببقاء البابا فرنسيس على رأس الكنيسة.

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