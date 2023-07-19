زمزم: رعاية السيسي للتحالف الوطني تمنح قيمة عظيمة لدور الجمعيات الأهلية

قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات في إطار عمل التحالف يمنح قيمة مضافة، موضحًا: "نتحدث عن 12 مليار جنيه في 16 شهرا بخدمات مقدمة لـ37 ملايين مواطن هم الأكثر احتياجا ولا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة، فنحن مكملون لدور الدولة ولسنا موازين لها".

اقرأ أيضا .. عبدالقوي: المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في مثلث التنمية (فيديو)

تبرعات من القطاع الخاص

وأضاف “زمزم” خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "نتحدث عن مبلغ يتراوح بين 12 إلى 20 مليار جنيه يعمل عليها المجتمع المدني بتمويل أهل الخير وتبرعات من القطاع الخاص ودعم من رجال الأعمال، ونوظف ونستثمر هذه القيمة المضافة".

لدينا استراتيجية واضحة لمدة 5 سنوات

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: "بدأ يكون لنا لقاءات على المستوى الشخصي في هذا الصدد، ولدينا استراتيجية واضحة لمدة 5 سنوات ومؤشرات قياس أصبحت منضبطة في المتابعة، كما أن عناية ورعاية رئيس الجمهورية من خلال قانون التحالف الوطني يمنح قيمة عظيمة لدور الجمعيات الأهلية في مصر، كما أن الـ34 كيان بالتحالف يضمون أكثر من 30 ألف جمعية قاعدية".

