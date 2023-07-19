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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أرتيتا يكشف فرص تتويج آرسنال بالدوري الإنجليزي الموسم المقبل

أرتيتا
أرتيتا

أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني ل آرسنال الإنجليزي، أن فوز الجانرز بمسابقة الدوري أمر صعب، خاصة وأن الفريق سيشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وكان الفريق الإنجليزي قد جاء في وصافة ترتيب البريميرليج خلال الموسم الماضي، بعدما كان قريب من التتويج بالمسابقة لولا التعثر في اللحظات الأخيرة من الدوري.
وكشف مدرب آرسنال في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن"، أن الفريق سيحتاج للظهور بشكل مختلف عما كان عليه خلال الموسم الماضي، لذلك قامت الإدارة بتدعيمات قوية.

أرتيتا: الفوز بالدوري الإنجليزي سيكون صعب

تحدث أرتيتا عن فرص تتويج فريقه بالمسابقة الأقوى في العالم، حيث قال: "الأمر سيكون أكثر صعوبة، وهذا شيء مؤكد، وذلك بسبب أن البريميرليج سيذهب إلى مستوى مختلف مرة أخرى، وهو أمر لا يصدق بالفعل".
وتابع: "سنلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما لم نلعبه منذ سنوات عديدة في النادي، لهذا السبب نحتاج إلى فريق مختلف عما كان لدينا العام الماضي، وأظن أن ما فعلناه هذا الصيف مرتبط بذلك، لدينا المزيد من الجودة أيضًا".
الجدير بالذكر أن إدارة الجانرز نجحت في التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الصيف الحالي، حيث جلبت الألماني كاي هافيرتز، مهاجم تشيلسي، وديكلان رايس، لاعب وسط وست هام يونايتد، ويوريان تيمبر، مدافع أياكس أمستردام الهولندي.

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