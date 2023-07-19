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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

حاتم رسلان يطالب بإعطاء منح دراسية للتخصصات النادرة في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني والاحزاب العربية

مؤتمر الحزب الشيوعي
مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني

طالب حاتم رسلان، سكرتير عام مساعد حزب الوفد المصري بإعطاء عشرة آلاف منحة تدريبية للشباب المصري على صيانة وسائط الاتصال الحديثة صينية الصنع مثل الهواتف الذكية والشاشات والحواسب غيرها توزع بين الابتعاث إلى الصين أو التدريب داخل مصر وذلك كبداية للحوق لقطار التحديث الصيني.

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مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني 

جاء ذلك خلال حضوره مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني والاحزاب العربية( استكشاف طريق التحديث المستقل) نيابة عن الدكتورعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد المصري، وبرعاية شي جين بينغ الامين العام للحزب الشيوعي الصيني ورئيس دولة الصين.

إعطاء منح دراسية علمية 

كما طالب رسلان، بإعطاء منح دراسية علمية للماجستير والدكتوراة للتخصصات النادرة مثل إدراة الكوارث والازمات والادارة الطبية في أزمنة الاوبئة، وتقديم الدعم الني للحكومة المصرية في قطاعتها الامنية المختلة لتأمين التحولات الرقمية من القرصنة وسوء الاستخدام.

القضية الفلسطينية 

وقال سكرتير عام مساعد حزب الوفد المصري، إن دومًا وأبدًا تبقى القضية الفلسطينية محورية للدول العربية ونناشد أحرار العالم ومؤتمرنا هذا دعم المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره.

وأكد لا ننسى ولن ننسى أن نشكر دولة الصين حرصها على على تسريع معجلات التنمية مع الحفاظ على الاستقلالية.

وتابع رسلان، “وأخيرًا وليس آخر نأمل أن يكون استكشاف طريق التحديث المستقل منهج لدى الاحزاب والدول لعمل مشروع نهضوي عالمي تتكات فيه الجهود لصنع مشروع حضاري يخدم البشرية، وأكد على ما ذكره معالي مساعد وزير الخارجية المصري في كلمته بالأمس من أن ”اذا لم يكن انتم فمن، واذا لم يكن اليوم فمتى".

واضاف رسلان: "ولا يسعني في النهاية الا أن أشكركم على حسن الاستماع ودمتم بخير".

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