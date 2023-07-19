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الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد قضية غسل أموال بـ3 ملايين جنيه

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.

تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة

 

 الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى شراء العقارات - تأسيس الشركات.

 

ضبط عامل الدليفري في واقعة وفاة سيدة وإصابة زوجها وابنها بسبب وجبة كشري

حبس سائق ضبط بكمية من مخدر الحشيش في الشروق

 

وقد قدرت أفعال الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بمبلغ (3 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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