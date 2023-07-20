7 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء أثناء ارتفاع الحرارة

يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن طرق ترشيد استهلاك الكهرباء في فصل الصيف لتجنب الأضرار الناتجة عن زيادة الاستهلاك، لاسيما مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والذي يزداد معه استهلاك المواطنين للكهرباء.



وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة نصائح للمواطنين يقوم باتباعها عند استخدام الأجهزة الكهربائية من أجل ترشيد استهلاك الفرد من الكهرباء.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق السطور التالية نصائح مهمة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة:

- تجنب وضع الطعام الساخن في الثلاجة وانتظر حتى يبرد.

- فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ يخفض درجة الحرارة، ويستهلك طاقة أكبر.

- نزع الشاحن من مصدر الكهرباء بعد الانتهاء من شحن هاتفك المحمول.

- تنظيف المكثف وموتور الثلاجة مرة أو مرتين فى السنة على الأقل.

- إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لباب الثلاجة للتقليل من تسرب البرودة.

- عدم ترك فيش الأجهزة الكهربائية في الكهرباء بعد عدم استخدامها.

- عدم الاكتفاء بغلق الأجهزة الكهربائية عبر الريموت فقط بل فصل فيشة الكهرباء لأنها تقوم بالاستهلاك حتى وإن كانت بسيط.