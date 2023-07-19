ندوة إعلامية بالزقازيق عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

نظم مجمع إعلام الزقازيق، ندوة إعلامية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، اليوم الأربعاء، نفذتها الندوة داليا صلاح، الأخصائية الإعلامية بالمجمع، وتحت إشراف أمل رشدي، مديرة المجمع.

حاضرت في الندوة الدكتورة ريهام رمضان عبدالجليل طبيبة بيطرية بقسم الإعلام بإدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري، والدكتورة ايناس نبيل الدسوقي طبيبه بيطري بقسم الإعلام بإدارة الإرشاد بالمديرية.

كيفية الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

وخلال فاعليات الندوة، تم إلقاء الضوء عن كيفية الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وطرق إنتقال الأمراض المشتركه بينهما، وكيفية التعامل مع الحيوان المصاب، والرعاية الصحية له، من أجل حماية الإنسان، وأن هناك ٢٠٠ مرض منها البروسيلا والسعار تتمثل خطورة الامراض المشتركة في سرعة انتشارها بين الافراد وتأثيراتها الصحية على الإنسان مثل التسميم الغذائي والنزلات المعوية، وفي بعض الاحيان تكون خطيرة وقاتلة إذا لم تعالج في الوقت المناس.

وتم فتح باب المناقشة مع الجمهور الذي حضر من مديريات: الصحة، الطب البيطري، حي أول مدينة الزقازيق، مجلس مدينة الزقازيق، التربية والتعليم.