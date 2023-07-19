رصد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، سير العمل في منظومة المتغيرات المكانية وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورصد المخالفات من الصور الفضائية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والدكتور أحمد سعيد، مدير مركز الجيومكانية الرئيسي بالمحافظة، والمهندس حسين موافي، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعلي سلامه، رئيس مدينة مسير، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، وأيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، والمهندسة مروة عثمان أبو شامة، رئيس قسم التقارير والتحليلات بالمركز الرئيسي للجيومكانية.

جهود كل الأجهزة التنفيذية لمجابهة التعدي بالبناء المخالف

واستعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ الموقف بالنسبة لما تم رصده من حالات، مؤكداً على ضرورة تضافر جهود كل الأجهزة التنفيذية لمجابهة التعدي بالبناء المخالف والتصدي لها في المهد وضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، لما يتم رصده والاستعانة بالمنظومة، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء العشوائي، مشيرا إلى أن المنظومة تعتمد على الصور الفضائية في تحديد مواقع التغيرات في العمران، ويتم ذلك بمعرفة مركز تحليل الصور الفضائية بإدارة المساحة العسكرية بشكل يومي.