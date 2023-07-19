حصول جامعة مصرية على الجائزة الدولية لريادة الأعمال من واشنطن (شاهد)

تحدث الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، عن حصول الجامعة على الجائزة الدولية لريادة الأعمال من واشنطن، موضحًا أن الجامعة جرى إنشاؤها بفكر مختلف تماما في عام 2010، حيث نشأت كجامعة للدراسات العليا والبحوث فقط.

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الجامعة أنشئت لتكون مركز متميزًا فى الأبحاث ودعم الصناعات

وأضاف “عدلي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الجامعة أنشئت أيضا حتى تكون مركز متميز فى إفريقيا والشرق الاوسط ومصر فى الأبحاث ودعم الصناعات، بشراكة كاملة مع اليابان، ولم نبدأ في إتاحة برامج لمرحلة البكالورويس إلا في عام 2017.

معامل بحثية على أعلى مستوى

وتابع رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا: "الجامعة بها معامل بحثية على أعلي مستوي من أجل خدمة الصناعة والمبتكرين، وتعيينات أعضاء هيئة التدريس فيها يعتمد على الخبرات الصناعية، وهو ما تأثر به الطلاب".

وأكد أن الجامعة بها حاضنة تكنولوجية ومركز استشارات ووحدات أخرى لخدمة الصناعة مثل القياسات والتدريب، حيث تقدم الجامعة كل شيء للمبتكرين سواء كانوا أعضاء هيئة تدريس أو طلاب أو المجتمع المحيط، كما أن لديها شركات أنشئت من أفكار وأبحاث وبراءات اختراع لأعضاء هيئة التدريس، وهو ما يعبر عن أنها تربط الصناعة بسوق العمل.