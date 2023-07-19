محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445هـ.

وجاء نص البرقية "يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول العام الهجري الجديد أن نعرب لسيادتكم عن أخلص التهاني وأسمى الأماني .. إننا نستقبل العام الهجري الجديد مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية بمزيد من التقدم والازدهار ... وكل عام وسيادتكم بخي ".

برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد

كما بعث نور الدين، برقيات تهنئة مماثلة بالعام الهجري الجديد، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ولفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وإلى السادة والوزراء، والمحافظين، وكبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بمناسبة العام الهجري الجديد.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالعام الهجري الجديد نائباً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يكون هذا العام عام خير وبركة ورخاء وسلام علي مصر والعالمين العربي والإسلامي.