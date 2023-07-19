تحرير 91 مخالفة متنوعة لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

حررت مديرية التموين بالمنيا، 91 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية، على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

جاء ذلك بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 91 مخالفة تموينية منها، 82 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية .

9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق

تنوعت المحاضر بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات- اخرى تموينية)، و9 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- عدم وجود شهادة صحية - مجهولة المصدر).