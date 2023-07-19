افتتاح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "افتتاح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق".

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مركز ثقافي متميز جدا تابع للهيئة العامة للكتاب



وقالت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إننا نتحدث عن مركز ثقافي متميز جدا تابع للهيئة العامة للكتاب، وسنشهد فعاليات فنية وليست ثقافية فقط، ومركز لتنمية المواهب بالشراكة مع دار الأوبرا المصرية لتنمية مواهب الأطفال من السكان في مدينة الشروق.

وأضافت: "إلى جانب ذلك، سنشهد مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بالتعاون مع مجلس المدينة، نتحدث عن خدمة ثقافية تقدمها الدولة المصرية في إطار استراتيجية الدولة في 2030، حيث ننشر الثقافة والفنون وتنحقق العدالة الثقافية".

تغطية التجمعات السكانية بخدمة ثقافية وفنية

وتابعت: "ندرك جيدا ان لدينا مجتمعات سكانية كثيرة جدا في أنحاء متفرقة من الدولة، وبالتالي، فإننا نحاول تغطية التجمعات السكانية بخدمة ثقافية وفنية".

من جانبه قال الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن المركز الثقافي الجديد تابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، وهو مركز يؤدي أكثر من دور، كما أنه مركز تنويري، فالعدالة الثقافية ليست مقتصرة على القرى والمدن النائية فقط، لكنها تمتد إلى المدن الجديدة مثل الشروق وبدر".