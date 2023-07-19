هواوي تعلن عن خططها لترخيص استخدام براءات اختراعاتها

أعلنت شركة هواوي على لسان مدير الشؤون القانونية للشركة، سونج ليوبينج عن رغبتها في مشاركة العالم محفظتها الضخمة من براءات الاختراع للابتكارات المتقدمة بهدف الإسهام في تطوير الصناعات المشتركة المستدامة على الصعيد العالمي، جاء ذلك في كلمة ألقاها ضمن فعالية هواوي السنوية الأبرز حول الابتكار وحماية الملكية الفكرية المنعقدة في شنجن والتي أُقيمت هذا العام تحت عنوان "نحو تجسير آفاق الابتكارات: مشاركة حماية الملكية الفكرية ودفع الابتكار".

وشهدت الفعالية العديد من جلسات تبادل المعرفة بحضور عدد من الخبراء في مجالات متنوعة تغطي التقنيات الحديثة المُستخدمة في المنازل والعمل والتنقل، وناقشت الأبحاث الرائدة حول العديد من التقنيات الحديثة على مستوى الشبكات والوسائط والخدمات والأجهزة المحمولة، كتقنيات شبكات الجيل 5.5 وشبكات رصد الأجسام الغريبة في السيارات وخوارزميات تعزيز الإنتاجية، وغيرها من التقنيات والموضوعات الهامة.

وخلال الفعالية، أظهرت هواوي حرصها على ترخيص براءات اختراعاتها الأساسية وفقًا لمبادئ عادلة ومعقولة وغير تمييزية، وكشفت عن رسوم ترخيص براءات اختراعاتها المتعددة في هواتف الجيلين الرابع والخامس، وشبكات WiFi 6، ومنتجات إنترنت الأشياء، وغيرها من المجالات التي تتميز فيها الشركة وتمتلك فيها براءات اختراع أساسية وجوهرية.

وشدد – الآن فان – نائب رئيس قسم الشؤون القانونية ورئيس قسم حقوق الملكية الفكرية في الشركة على ضرورة حصول أصحاب الابتكار على الحماية والمكافأة والتشجيع لضمان استدامة الابتكار، بالإضافة إلى تبني رسوم معقولة من أجل تحفيز الابتكار والاستخدام لهذه التقنيات. موضحًا بأن هواوي تتبع نهجًا متوازنًا في ترخيص براءات الاختراع التي تمتلكها.

وأوضح بأن شركة هواوي قد أبرمت ما يناهز 200 اتفاقية لتبادل تراخيص براءات الاختراع. بالإضافة إلى منح أكثر من 350 شركة على تراخيص لبراءات اختراعات هواوي. وبلغت إيراداتها من التراخيص الممنوحة لاستخدام براءات اختراعاتها في عام 2022 حوالي 560 مليون دولار، لكنه لا يتجاوز ثلث المبلغ التي تُضطر هواوي إلى دفعه مقابل استخدام تراخيص الشركات الأخرى.

أثنى توماس لامانوسكاس، نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، في كلمته التي ألقاها عبر الفيديو على دور هواوي المحوري في توسيع أفاق الابتكار، وأضاف قائلًا: "فيما نواصل معالجة التحديات العالمية والعمل نحو إنقاذ أهداف التنمية المستدامة، فإن أطر العمل والسياسات المواتية ضرورية للمساعدة في ازدهار الأنظمة الأيكولوجية للابتكار".

إجمالي استثمارات هواوي في البحث والتطوير على مدار الأعوام العشرة الماضي قد بلغت 977.3 مليار يوان. وخلال العام المنصرم، بلغت استثمارات هواوي في البحث والتطوير حوالي 161.5 مليار يوان أي ما يعادل 25.1% من إيراداتها الإجمالية. وجاءت هواوي في المرتبة الرابعة عالميًا على لائحة الاتحاد الأوروبي للاستثمار في البحث والتطوير الصناعي لعام 2022.

يُذكر أن شركة هواوي قد دخلت في مناقشات لتبادل تراخيص براءات الاختراع مع العديد من الشركات العالمية في العديد من القطاعات التقنية وصناعة السيارات، أمثال سامسونج وأوبو ومرسيدس بنز وآودي، وبي إم دبليو، وبورشه، وسوبارو، ورينو، ولامبورجيني وبنتلي، وغيرها من الشركات. كما أنها مدافع وداعم نشط لمؤسسات عالمية رئيسية في قطاع مصادر البرامج المفتوحة.

وقد شهدت الفعالية أيضًا إطلاق موقع هواوي الإلكتروني الرسمي للتراخيص. والذي يقدم تفاصيل عن برامج تبادل محفظة هواوي من التراخيص التي تتنوع ما بين أجهزة الهاتف المحمول والشبكات اللاسلكية وإنترنت الأشياء.