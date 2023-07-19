المشدد 6 سنوات لخفير خصوصي تاجر في الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، خفير خصوصي، بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "سعد. م. ر. س" 58 عاما، غفير، مقيم بقرية السلام بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجه على عملائه.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، بأنها في شهر أبريل الماضي، بدائرة مركز بلبيس، أحرز جوهراً مخدراً الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.