تكريم طلاب علوم كفر الشيخ المشاركين في حملات التوعية (صور)

تحت رعاية رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برنامجًا أسبوعيًا، شهري، بالجامعة لمواجهة ظاهرة إدمان وتعاطي المخدرات.

تضمن البرنامج العديد من الدورات التدريبية للطلاب لنشر الوعي داخل كليات جامعة كفر الشيخ، بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ تنظم ثاني دورات التدريب والتوعية

ونظمت كلية العلوم في الجامعة ثاني دورات التدريب والتوعية بحضور الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والمحاسب نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، وأحمد خميس أمين كلية العلوم، ومحمد صلاح عمار مدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة .

حاضر في اليوم الختامي الدكتور سلام العربي مشرف عام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بكفرالشيخ، بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.