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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة النصب على المواطنين في المقطم

محكمة
محكمة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس 5 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة المقطم. 

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كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة النصب. 

ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت فى ضبط 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتهم مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية، لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال التواصل معهم عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وإيهامهم بقدرتهم على إستبدال مبالغ مالية إلى العملات الأجنبية بسعر أقل من المُتداول بالسوق المصرفية.

 وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوم المتهمين بالإستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم بأسلوب "المغافلة" والفرار هربا مستقلين السيارة المشار إليها، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهم الإجرامى وبإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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