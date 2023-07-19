ضبط عامل الدليفري في واقعة وفاة سيدة وإصابة زوجها وابنها بسبب وجبة كشري

قررت نيابة شبين القناطر الجزئية بالقليوبية، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة سيدة لقيت مصرعها إثر تناولها وجبة فاسدة من أحد محلات الكشري الكائنة بدائرة المركز، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة.

كما أمرت جهات التحقيق بأخذ عينة من طواجن الكشري التي تناولتها المجني عليها لفحصها لبيان سبب الوفاة، وكذلك تشميع المحل لحين انتهاء التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على صاحب المحل وضبط عامل دليفري الذي وصل المأكولات للمجني عليها.

وجبة طواجن ..تنهي حياة ربة منزل وإصابة زوجها وابنها بشبين القناطر

وفي وقت سابق ، لقيت ربة منزل حتفها وأصيب زوجها وابنها إثر تناول وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية ، إخطارًا من مستشفى الشاملة باستقبالها ربة منزل متوفاة وإصابة طفلها وزوجها بسبب تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طواجن من أحدى محال الكشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

على الفور ، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتوفاة تدعى "بدرية. ب"، 35 سنة، مقيمة القشيش دائرة المركز وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى “إسماعيل. م”، 50 عامًا لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

اصابة 21 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على طريق شق التعبان

كما تعرض 21 شخصا، للاصابة ، في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق شق التعبان،و أصغرهم بعمر 15 سنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقد عززت هيئة الإسعاف والطوارئ بـ7 سيارات لنقل المصابين، وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في طريق شق التعبان في اتجاه القادم من الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، تقل عمالا في طريق شق التعبان، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، مما أسفر عن إصابة ٢١ شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.