الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة (شاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، تقريرًا عن الحالة المرورية اليوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

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كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس

وذكر التقرير، أن كوبري أكتوبر يشهد كثافات مرورية في اتجاه ميدان رمسيس، بينما يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تقل تدريجي حتى نصل غمرة.

وأوضح التقرير أن كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر، فإنه يشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، بالإضافة إلى وجود كثافات نسبية عند الوايلي وحتى كوبري الساحل والأميرية.

الكورنيش بداية من المظلات حتى منطقة وسط البلد يشهد كثافات مرورية بسيطة

ونوه التقرير إلى الكورنيش من المظلات حتى منطقة وسط البلد، فإنه يشهد كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات.

ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة، كما ان باقي شارع الهرم الرئيسي يشهد تباطؤً في حركة السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وبالنسبة للمتجه إلى كوبري الجيزة المعندي فإنه يشهد بعض الكثافات المرورية، ويشهد شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية حتى كوبري فيصل.