المشدد 3 سنوات لربة منزل تاجرت في الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، ربة منزل، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، ومصادرة المضبوطات والزمتها المصاريف الجنائية، لإدانتها بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "هنية. ص. ع" ٥٧ عاما، ربة منزل، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، ولها محل اقامة في قرية سوليم هزاع بمركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

وأسند أمر الإحالة للمتهمة، بأنها في شهر مايو الماضي، بدائرة مركز بلبيس، أحرزت جوهراً مخدراً (هيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبحوزتها كمية من جوهر الهيروين المخدر، وبمواجهتها أقر بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.