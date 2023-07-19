الكشري الفاسد شهادة وفاة الأبرياء.. 150 ضحية لأكلة الغلابة

شهدت العديد من محافظات الجمهورية خلال الآونة الأخيرة، إصابات ووفيات أعداد كبيرة من المواطنين بحالات تسمم، وذلك نتيجة تناول الكشري بمختلف مكوناته، إذ يؤدى تناول الكشري في بعض الأحيان إلى تسمم غذائي الذى يعد من الأمراض الشائعة، ويحدث بسبب تناول الطعام الملوث أو المتروك خارج الثلاجة لفترات طويل، أو بعض المطاعم التي لا تهتم بحفظ الطعام وتخزينه.

وفاة وإصابتان بالتسمم بسبب تناول طاجن كشري في القليوبية

آخر حالات التسمم الغذائي بسبب تناول الكشري كانت بالأمس، حيث لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب زوجها وابنها، إثر تناولهما وجبة طواجن بمحل كشري بقرية نوى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتبين أن المتوفاه تدعى بدرية. ب،35سنة وجرى التحفظ عليها بمشرحة شبين القناطر العام، كما تم نقل طفلها ويدعى خالد لمستشفى الدمرداش وزوجها يدعى اسماعيل. م 50 عاماً لمستشفى قليوب.

وقررت جهات التحقيق أخذ عينة من طواجن الكشري التي تناولتها المجنى عليها لفحصها لبيان سبب الوفاة، وتشميع المحل لحين انتهاء التحقيقات.

وتحفظت جهات التحقيق في محافظة القليوبية على صاحب المحل وضبط عامل دليفري الذي وصل المأكولات للمجنى عليها.

إصابات بالتسمم بالكشري في قنا

شهدت محافظة قنا، في الآونة الأخيرة، عشرات المصابين بحالات التسمم، حيث أصيب في العام الماضي 62 مواطنًا، باشتباه تسمم بسبب تناول وجبة الكشري، من إحدى المحال التجارية بنجع حمادي

إصابة 18 طفلاً في أسوان بالتسمم بسبب تناول الكشري

أصيب 18 طفلاً بالتسمم الغذائي في محافظة أسوان بعد تناولهم وجبة كشري فاسدة من أحد الباعة الجائلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إدفو، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

10 طالبات يصبن بالتسمم الغذائي بسبب تناول الكشري في الفيوم

تعرضت 10 طالبات بالمدرسة الفنية بنات بالفوال بمدينة الفيوم، للإصابة بحالات تسمم غذائى، إثر تناولهن طواجن من أحد محال بيع الكشرى، قبل دخولهن للمدرسة، وتم نقلهن لمستشفى الفيوم العام لتلقى العلاج.

تسمم 17 تلميذًا بالإسكندرية بسبب "كشري فاسد"

أصيب 17 تلميذًا بمدرسة مشروع ناصر الإعدادية بمنطقة أبيس شرقي الإسكندرية بتسمم إثر تناولهم وجبة كشري فاسدة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج، حيث تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاماً.

تسمم 35 شخصاً تناولوا كشري فاسد في المنيا

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى أبو قرقاص في المنيا، 35 حالة تسمم إثر تناولهم وجبة كشري فاسدة، وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين والرعاية الطبية وتماثل بعضهم للشفاء.