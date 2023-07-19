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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر السعودي.. كشف حساب سيكو فوفانا بعد تعاقده مع العالمي

فوفانا لاعب النصر
فوفانا لاعب النصر السعودي

اعلن مسؤولو نادى النصر السعودي ابرام التعاقد مع الدولي الإيفواري سيكو فوفانا لمدة 3 سنوات، قادمًا من لانس الفرنسي بقيمة 25 مليون يورو.

 

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رسالة فوفانا لجماهير النصر السعودي

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أرقام فوفانا تبهر جمهور النصر السعودي

 

 سيكو فوفانا مع لانس الفرنسي هذا الموسم: 

 39 مباراة.

 9 أهداف. 

 6 أسيست

 6 صنع فرص محققة.

 1.0 معدل صناعة الفرص.

 65.0 معدل لمس الكرة.

 45.0 معدل التمريرات الصحيحة.

• 2.0 معدل الكرات الطويلة الناجحة.

 0.8 معدل التدخلات. 

 1.7 معدل المراوغات الناجحة.

 4.5 معدل كسب الصراعات.

 

واستطاع النصر السعودي في حسم صفقة فوفانا بعد مفاوضات طويلة بين الثنائي، والتي استمرت لنحو شهر كامل، ليجتاز اللاعب الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية.

ويحصل فوفانا على 15 مليون يورو في الموسم الواحد، وذلك لمدة 3 مواسم، بينما يتقاضى لانس الفرنسي 20 مليون يورو، بعدما فرط في عقد اللاعب.

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