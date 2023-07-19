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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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موعد التسجيل لحضور المؤتمر العالمي للسكان (شاهد)

موعد التسجيل لحضور
موعد التسجيل لحضور المؤتمر العالمي للسكان

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر وضعت نفسها على سياحة المؤتمرات بالشرق الأوسط، منوها عن أهمية هذا النوع من السياحة.

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مصر قامت بعدة مبادرات صحية وعلى رأسها "سرطان الثدي

وأوضح “القط” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم الأربعاء، أن مصر قامت بعدة مبادرات صحية، وعلى رأسها "سرطان الثدي، وفيروس c، وإنهاء قوائم الانتظار، والتعامل مع أزمة فيروس كورونا التاجي"، مما دعا منظمة الصحة العالمية إلى تغير وجهة نظرها عن الملف الطبي في مصر ومؤشراتها عالميا.

 تبادل الخبرات وعرض ما تقوم به الدولة من مجهودات

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهم هدف للمؤتمرات هو تبادل الخبرات وعرض ما تقوم به الدولة من مجهودات، بالتزامن مع الزيادة السكانية ومواكبة تلك الأزمة، مع الاستفادة من الدول المضيفة والأدوات التكنولوجية الحديثة في المجال الطبي، متابعا: “سيتم فتح باب التسجيل لحضور المؤتمر العالمي للسكان والتنمية الاثنين المقبل”.

 

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