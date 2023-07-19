الدوري المصري.. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة حرس الحدود في احتفالية التتويج باللقب

يخوض فريق الكرة الاول بالنادى الأهلي مباراة أمام نظيره حرس الحدود، مساء اليوم، فى مواجهة احتفالية التتويج بدرع الدوري الـ 43 تاريخيا، فى المواجهة التى تجمعهما على ملعب القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 33 المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام حرس الحدود فى الدوري المصر ي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج- مروان عطيه- محمد مجدي افشة.

في الهجوم: حسين الشحات (طاهر محمد طاهر)- محمود كهربا- بيرسي تاو.

واستطاع فريق الكرة الاول بالنادى الأهلى التتويج بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، فيما يعد المارد الاحمر البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة، في مقابل حصول الزمالك على 14 لقب، بجانب 3 للإسماعيلى ولقب وحيد لكلا من انديةللترسانة وغزل المحلة والأوليمبى.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام حرس الحدود بالدوري

و يلتقي فريق الأهلى ونظيره حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء اليوم، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين بمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

و تذاع مباراة الأهلى وحرس الحدود الليلة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، وتبث اللقاء عبر شاشتها أون تايم سبورت 1.