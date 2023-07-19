خبير طاقة: مصر لديها مخزون كبير من المعادن وبيئة استثمارية مشجعة

قال الدكتور على عبد النبى، خبير الطاقة، إن البيئة الاستثمارية مهمة جدا والتعدين يحتاج استثمارا ومصر لها باع فى التعدين، وغنية بمختلف أنواع المعادن، لافتا إلى أن الصحراء الشرقية مليئة بالمعادن كذلك المثلث الذهبى بين قنا والبحر الأحمر.

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بيئة الاستثمار فى مصر أصبحت مشجعة للمستثمر الأجنبى

وأضاف “عبد النبى” خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن التعدين يشمل البترول والغاز والذهب والحديد والنحاس وجميع المعادن، ومصر لديها مخزون كبير، كما أن بيئة الاستثمار فى مصر أصبحت مشجعة للمستثمر الأجنبى.

مصر لديها جامعات وخبرات فى جميع التخصصات والأفرع

وأكد خبير الطاقة، أن مصر لديها جامعات وخبرات فى جميع التخصصات والأفرع، ولذا فغن البيئة صالحة لإقامة صناعات، كما لدينا طرق ومحاور ربطت الجمهورية كلها، وأصبحت الطرق والكبارى خدمات للمستثمرين، لافتا إلى أن التعدين يأتى بدخل بالعملة الصعبة.