عضو بالشيوخ: الرئيس السيسي يهتم بقطاع لطيران المدني لكونه محورًا استراتيجيًا 

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قطاع الطيران المدني عالميا اختلفت النظرة إليه منذ حوالي 20 عاما.

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الطيران المدني كان ينظر إليه في الماضي على أنه مجرد وسيلة

وأوضح “القط ” خلال حواره مع برنامج “صباح البلد” اليوم الأربعاء، أن الطيران المدني كان ينظر إليه في الماضي على أنه مجرد وسيلة نقل وطائرات ومطارات فقط، لكن قبل عقدين بدأ العالم يوجه الطيران المدني بتوظيفات أخرى منها سياسية.

الطيران المدني أصبح عاملا رئيسا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول

وأضاف أن الطيران المدني أصبح عاملا رئيسا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول، ويظهر ذلك جليا في زيادة رحلات الطيران بين الدولتين بما يعني أن العلاقات دافئة وإيجابية، بينما تقليل رحلات الطيران يُعتبر مؤشرا على اهتزاز العلاقات بين الدولتين، مؤكدا أن الطيران المدني أصبح رقما مؤثرا في المعاملات الاستراتيجية بين الدول.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2015 وينظر لقطاع الطيران المدني، نظرة خاصة باعتباره محورا استراتيجيا وليس مجرد خدمي، موضحا أن الدولة المصرية عملت على تطوير قطاع الطيران المدني على مدار 8 سنوات من خلال محورين.

وأوضح أن المحور الأول تطوير المطارات الحالية وتحديثها، وتدشين وإنشاء مطارات جديدة في مناطق استراتيجية، إضافة إلى تحويل قواعد ومطارات عسكرية إلى مطارات مدنية مما ساهم في تطوير البنية التحتية على غرار مطار سفنكس، فضلا عن إقامة شراكات دولية لتطوير المطارات المصرية.