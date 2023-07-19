جهود الدولة في إنتاج الهيدروجين الأخضر (شاهد)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول جهود الدولة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وذكر التقرير أن مصر إحدى الدول الواعدة فى مجال الهيدروجين الأخضر، وتمتلك مصر إمكانات هائلة لجذب الاستثمارات بهذا المجال.

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مصر ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط

وأضاف التقرير، أن مصر ثالث أكبر أسواق الطاقة الكهربائية بالشرق الأوسط، ومن المقرر أن توفر مشروعات الهيدروجين 44 ألف فرصة عمل بمصر، والقضاء على 37 مليون طن من ابتعاثات ثانى أكسيد الكربون فى مصر.

مصر من الدول السباقة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأشارت وكالة فيتش إلى أن مصر من الدول السباقة فى مشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المقرر زيادة الناتج المحلى لمصر بـ 18 مليار دولار فى 2050، وبلغ الإنتاج العالمى من الهيدروجين 75 مليون طن خلال 2022.

ويعادل الإنتاج العالمى للهيدروجين الأخضر 3% من الطلب، وقالت جولدن ساكس إن الهيدروجين سيوفر 25% من طلبات الطاقة فى 2050.