خبير اقتصادي: الدولة تعلم أهمية الرقمنة بالنسبة للحكومة المصرية

تحدث الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، حول حزمة القرارات التى أصدرتها الرقابة المالية مؤخرا لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، قائلا:"خطوة مهمة".

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القيادة السياسية فى مصر تعى أهمية الرقمنة للحكومة المصرية

وأضاف “غنيم ” لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية فى مصر تعى أهمية الرقمنة للحكومة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس السيسى أصدر أكثر من 5 سنوات مبادرة التحول الرقمى للحكومة المصرية.

التحول الرقمى سيوفر وقت وجهد ويسرع الخدمات

وأكد نائب رئيس الاتحاد العربى للاقتصاد الرقمى، أن التحول الرقمى سيوفر وقت وجهد ويسرع الخدمات، ويسهل للمواطن الحصول على أى خدمة، وسيؤدى للشمول المالى، ويقضى على الفساد ويحقق الحوكمة والشفافية، لافتا إلى أن القطاع المصرفى وغير المصرفى لهم علاقة بالشمول المالى.