أزمة في قطع غيار السيارات وزيادة الأسعار 300%

أكدت شعبة قطع غيار السيارات، أنه لا يوجد ركود في قطع غيارات السيارات، والبضاعة الموجودة تكاد تغطي حاجة الاستهلاك المحلي.

وقال محمد جابر، عضو الشعبة إن صاحب السياراة يبحث عن الأولويات في قطع غيار السيارات، مضيفا “مصر لا تصنع قطاع غيار السيارات ولا حتى التيل بل يتم الاستيراد 102% منها ولا يتم صناعة سوى فرش السيارة”.

وأكد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد، أن تيل الفرامل يتم حساب جودته بالاستخدام والاستهلاك وليس بالمسافة، مشيرا إلى أن التيل الذي يتم صناعته في مصر رديء.

واستطرد محمد جابر، عضو شعبة قطع غيار السيارات، أن الزيادة في قطع غيار السيارات يوميًا ووصلت إلى 300 %، مضيفا أن جودة المنتج يتم تحديدها بناء على الثقة من المكان الذي تشتري منه.

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف، إن ارتفاع سعر العملة وقلة المخزون تسببب في ارتفاع أسعار السيارات، مشيرا إلى أن الأسعار أصبحت فوق مستوى الشخص العادي.

وأضاف منتصر زيتون، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن هناك تراجعا في بيع السيارات بنسبة 75%، وسوق المستعمل ارتفع بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف، إلى أن القيمة عالية بشدة والسلعة لا تستحق، والمستعمل في سوق السيارات أصبح ثروة، مستدركا أن العمل سبب رئيسي والأزمة العالمية أيضا ويضاف أيضا عدم وجود مخزون.

