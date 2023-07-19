اكتشاف تابوت من الرصاص عمره 2000 عام داخل مقبرة في غزة

عثرت وزارة السياحة والآثار في غزة، على تابوت ثان مصنوع من الرصاص خلال أعمال البحث والتنقيب داخل مقبرة اكتشفت عام 2022، شمالي القطاع تعود للعهد الروماني.

وبحسب سبوتنيك فإن التابوت الأخير يعود لشخصية ذات منصب رفيع في العصر الروماني، وسينقل لمقر وزارة السياحة والآثار لإجراء الدراسات والأبحاث بمساعدة خبراء وعلماء دوليين.

ويقول جمال أبو ريدة، مدير عام الآثار في وزارة السياحة والآثار في غزة: "هذه المقبرة تعود إلى العصر الروماني قبل 2000 عام، وتم كشف تابوتين من الرصاص، واطلع عليهما الخبراء، ووضع التابوت الأول في متحف قصر الباشا وتم استقبال المواطنين وكذلك الخبراء الأجانب للاطلاع عليه".

وتبلغ مساحة المقبرة الرومانية 4000 متر مربع، وتم اكتشاف 125 قبر لغاية الآن، ويتوقع الخبراء اكتشاف المزيد من القبور والحصول معلومات مهمة حول تلك الفترة، ويضيف أبو ريدة لـ"سبوتنيك": "هذا الاكتشاف يجذر الوجود الفلسطيني على هذه الأرض في مقابل الرواية الكاذبة بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض، وكذلك يغير وبقية الاكتشافات في فلسطين هذه الفكرة السائدة لدى الأوروبيين أكبر داعمي المشروع الصهيوني في فلسطين، وأن الفلسطيني متجذر في هذه الأرض منذ آلاف السنين".

وكان الرومان قد خصصوا المقبرة التي تعود إلى القرن الأول وحتى الثالث الميلادي، لدفن موتاهم خارج أسوار المدينة حسب معتقداتهم، وفقما أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار، كما شيدت القبور بالحجارة وبأشكال مختلفة كشفت عن أسرار المعتقدات الرومانية في طريقة الدفن، وتعد غزة من مدن العالم القديمة، إذ خضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، ثم العهد الإسلامي.

