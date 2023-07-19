امرأة مسنة تنقذ طاقم وركاب طائرة من الموت المحقق (فيديو)

صرحت إدارة المطار في ولاية أمريكية أنه تم فقدان التحكم بإحدى الطائرات الصغيرة بعد أن عانى الطيار من حالة صحية طارئة، ما دفع بأحد الركاب، إلى تولي أمر الهبوط بالطائرة

أفادت سلطات مطار "مارثا فينيارد" في ولاية ماساتشوستس الأمريكية بأن طيار طائرة صغيرة عانى من حالة صحية طارئة في الجو، ما دفع راكبة مسنة إلى تولّي أمر الطائرة والقيام بهبوط اضطراري من دون معدّات الهبوط اللازمة.

وأوضحت الشرطة أن المرأة البالغة من العمر 68 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وأُخرج الطيار من الطائرة ونُقل إلى مستشفى في بوسطن بحالة خطيرة. وأكدت "إدارة الطيران الفيدرالية" في بيان لـ"سي إن إن" أنها و"المجلس الوطني لسلامة النقل" يحققان في الحادث.



ويوم أمس الاثنين، قتل 5 أشخاص وأصيب مثلهم في حادث تحطم طائرة صغيرة في وسط بولندا. وقالت المتحدثة باسم خدمة الإطفاء الحكومية البولندية، مونيكا نوفاكوسكا بريندا، يوم الاثنين، إن طائرة من طراز "سيسنا" اصطدمت بحظيرة طيران في وسط بولندا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وقالت نوفاكوسكا بريندا للصحفيين، إن الطائرة التي كانت تحاول الهبوط في ظروف جوية سيئة تحطمت في حظيرة، وأن 14 شخصا كانوا على متنها: خمسة منهم لقوا مصرعهم، وخمسة أصيبوا و4 آخرون لم يصبوا بجروح".