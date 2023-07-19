اليوم..استئناف 15 متهماً بالشجار واستعراض القوة

تنظر محكمة جنايات حلوان، اليوم الأربعاء، استئناف 15 متهما محكوم عليهم في القضية رقم 1351 لسنة 2023 جُنح التبين بنهمة استعراض القوة.

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وشمل الحُكم عقاب 3 متهمين منهم الحبس سنة مع النفاذ عن بتهمة استعراض القوة، و12 متهما منهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، و14 متهما منهم بالحبس 6 أشهر مع النفاذ والمصاريف والمصادرة بتهمة مشاجرة وشروع في قتل المعروفة بأحداث مصنع الحديد والصلب ، لجلسة 19 يوليو.

قبضة العدالة تُلاحق مُنهي حياة زوجته

وفي سياقٍ مُتصل، حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 22 يوليو الجاري، للنطق بالحكم على متهم بقتل ابنة زوجته بمنطقة مساكن عثمان بمدينة أكتوبر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، أن المتهم تعدى على ابنة زوجته الطفلة "مكة. إ"، بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من المستشفى بوصول المدعوة "سارة. م" وبصحبتها ابنتها الطفلة المتوفية وبها بعض الإصابات والجروح، وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها.

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة وجمع المعلومات تبين بأن هناك شبهة جنائية، وأن وراء الواقعة "مهند. ع" زوج والدة الطفلة حيث تعدى عليها بالضرب حتى الموت، وتمكنت القوات من القبض عليه.

وعلى جانب آخر، حددت محكمة جنايات الجيزة، جلسة 22 يوليو الجاري، للنطق بالحكم على متهم بقتل ابنة زوجته بمنطقة مساكن عثمان بمدينة أكتوبر.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، أن المتهم تعدى على ابنة زوجته الطفلة "مكة. إ"، بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من المستشفى بوصول المدعوة "سارة. م" وبصحبتها ابنتها الطفلة المتوفية وبها بعض الإصابات والجروح، وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها.

وبإجراء التحريات السرية حول الواقعة وجمع المعلومات تبين بأن هناك شبهة جنائية، وأن وراء الواقعة "مهند. ع" زوج والدة الطفلة حيث تعدى عليها بالضرب حتى الموت، وتمكنت القوات من القبض عليه.

وتواصل أجهزة الأمن مُلاحقة كافة أنواع الجرائم مهما تعددت صورها من أجل ضبط الأمن في المُجتمع وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.