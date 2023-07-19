أيمن أشرف يكشف تفاصيل مكالمته مع إمام عاشور

كشف أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي السابق والمنضم حديثا لصفوف البنك الأهلي، كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي، وكذلك ما دار بينه وبين إمام عاشور لاعب الفريق الأحمر الذي تم الإعلان عن صفقة انتقاله رسميًا.

وقال أيمن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جلست مع محمود الخطيب منذ شهرين، وأبلغني باتخاذ القرار الافضل لمستقبلي وأن الأهلي سيظل بيتي ومفتوح أمامي، وقدم لي الحلول منها البقاء داخل النادي الأهلي، أو اتخاذ خطوة الرحيل".

وواصل:" لكني أبلغت الخطيب برغبتي في الانتقال لنادي آخر من أجل المشاركة في المباريات لأنه من الصعب البقاء في ظل عدم قناعة كولر بوجودي، وفي النهاية اتخذت القرار بالانضمام لصفوف البنك الأهلي، وبيتي سيظل مفتوح أمامي وبعد إنهاء مسيرتي سأعود للنادي مجددًا".

وبسؤاله حول حقيقة مفاوضات نادي الزمالك، قال: "بالفعل تحدث الزمالك معي عبر وكلاء، لكن أوقفت الأمور بسبب ارتباطي بالنادي الأهلي وجماهيره، ومن أهم ايجابيات الموسم الحالي، هو إدراك (حب الجمهور الأهلاوي)، ولذلك احترامًا لجمهور النادي والإدارة رفضت فكرة الانتقال للزمالك".

وأضاف: "لم أرى إمام عاشور، ولكن تحدثت معه منذ 3 أسابيع، فهو صديقي وزميلي في منتخب مصر، وقام بالاستفسار حول بعض الأمور، وهو يدرك طباع النادي الأهلي، ونصحته بضرورة الانضباط والالتزام والصمت التام، من أجل النجاح مع النادي، لأن الأهلي فريق مختلف تمامًا، وعليه فقط الاجتهاد من أجل التألق".

وختم: "إمام لاعب دولي ومميز ويمتلك خبرات جيدة، وقادر على التسديد بقوة من خارج منطقة الجزاء، ولاعب شبه متكامل ويجيد اللعب في أكثر من مركز، وأتمنى أن يكون إضافة جيدة للنادي الأهلي".