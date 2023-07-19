الأربعاء 19 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يستقر على قائمة الراحلين عن الزمالك

أوسوريو المدير الفني
أوسوريو المدير الفني للزمالك

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك حدد ملامح قائمة اللاعبين الأولية المنتظر استبعادهم خلال الفترة القادمة.

txt

رضا عبدالعال: أتمنى عودة أشرف بن شرقي إلى الزمالك


وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية :" الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، رحب برحيل عبد الله جمعة بسبب كثرة إصاباته, وسامسون إكينولا لتواضع مستواه الفني والبدني، وأحمد بلحاج بسبب عدم الانسجام مع الفريق، محمود شبانة لعدم القناعة بمستواه الفني، بجانب محمد عبد الشافي الذي قرر الاعتزال نهاية الموسم الجاري".


وأوضح أن المدرب الكولومبي أبدى تمسكه باستمرار مصطفى الزناري ومحمد أشرف روقا وإبراهيما نداي في الموسم المقبل للحاجة إلى خدماتهم.


وأضاف:" المدير الفني طالب سرعة التدعيم في مركز حراسة المرمى، وقلب الدفاع ولاعب وسط مدافع بجانب مهاجم صريح لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل".

الجريدة الورقية